Продолжается регистрация участников на X Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и

Продолжается регистрация участников на X Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!». Соревнования для школьников и студентов до 18 лет проводят «Ростелеком» и Координационный центр национального домена сети интернет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзора. Онлайн-чемпионат пройдет 9–25 ноября 2021 года на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Регистрация участников продлится