Фактически же это помещение пустовало. Даже сама «предприимчивая» женщина проживала в другом месте...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку.Предварительно установлено, что злоумышленница за денежное вознаграждение осуществила массовую фиктивную регистрацию в своей квартире в поселке Рогово 562 граждан, прибывших из южных регионов России. Фактически же это помещение пустовало. Даже сама «предприимчивая» женщина проживала в другом месте.Дознавателем МО МВД России «Куриловское» по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.