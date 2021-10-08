Историю группы Король и Шут экранизируют.

Историю группы "Король и Шут"экранизируют.КиноПоиск занят разработкой сериала о российском музыкальном коллективе "Король и Шут". Лента расскажет о зарождении панк-группы, ее пути к славе и взаимоотношениях участников. В центре повествования окажется фронтмен Михаил "Горшок" Горшенев.Родственники Горшнева уже отреагировали на идею снять сериал о "КиШе". Близкие звезды одобрили проект.По словам вокалиста коллектива Андрея "Князя" Князева, Михаил Горшенев был бы двумя руками за экранизацию истории "КиШа". "Знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу "Король и Шут", – поделился Князев.Отметим, Андрей Князев выступит одним из продюсеров ленты о коллективе. В кресле режиссера окажется Рустам Мосафир. Сценарий доверили Дмитрию Лемешеву.Сейчас создатели проекта заняты подбором актеров. Премьера сериала запланирована на 2022 год. Сериал о коллективе "Король и Шут" будет эксклюзивно транслировать КиноПоиск.Напомним, коллектив "Король и Шут" основан в 1988 году. Первое время группа носила название "Контора". В творческой копилке "КиШа" десять студийных альбомов и два альбома с рок-мюзиклом "TODD". Михаил Горшенев скончался от инфаркта в 2013 году. Ему было всего 39 лет.