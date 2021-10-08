Кому-то из знаменитостей контракт сберег деньги, а кому-то только навредил

Кому-то из знаменитостей контракт сберег деньги, а кому-то только навредилМногие богатые люди, вступающие в брак, предпочитают подписывать брачный договор. Некоторые идут на этот шаг, чтобы сохранить свое имущество, другие — чтобы иметь гарантию на получение копеечки от бывшего супруга после развода. Последние несколько дней в сети бурно обсуждают брачный договор звезды российского шоубизнеса Прохора Шаляпина с его покойной супругой-миллионершей. У кого еще из российских звезд есть такой документ?37-летний Шаляпин женился на канадской богачке Татьяне Клаудии Дэвислетом, однако вскоре остался вдовцом. От супруги Шаляпину остался только брачный договор, заключенный по ее инициативе. Несмотря на то, что документ действителен только в случае развода, , на наследство он не претендует.34-летняя певица Полина Гагарина, вступая в брак с фотографом Дмитрием Исхаков, тоже заключила брачный договор. И не зря — не так давно супруги развелись, а сейчас бывший избранник .Согласно договору Гагарина и Исхакова, за каждым супругом после развода остается имущество, которое оформлено на них. Так экс-возлюбленным не пришлось устраивать разбирательство и делить совместно нажитое.35-летняя Ольга Бузова, наоборот, только проиграла от заключения брачного договора со своим бывшим супругом Дмитрием Тарасовым. Футболист вынудил свою популярную избранницу подписать бумаги, а после развода все имущество, записанное на Тарасова, перешло к нему. Экс-возлюбленный забрал себе даже машину, которую подарил Бузовой в браке.68-летняя телеведущая Татьяна Веденеева подписывала договор со своим бывшим мужем, бизнесменом Юрием Бегаловым, уже в браке и не разочаровалась. Пара прописала на бумаге все до мельчайших подробностей и, разойдясь через 15 лет, каждый получил свое.46-летняя телеведущая Яна Рудковская тоже имеет подобный опыт— звезда заключала договор с бывшим мужем Виктором Батуриным. По бумагам бизнесмен должен был передать экс-супруге несколько миллионов долларов, один из бизнесов и контракт с Биланом.