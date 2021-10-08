Доказывала свое право на новое жильё два года. Девушка-сирота из Гусь-Хрустального после выпуска из...

Доказывала свое право на новое жильё два года. Девушка-сирота из Гусь-Хрустального после выпуска из детского дома была вынуждена вернуться в практически аварийную квартиру. Что изменилось после вмешательства прокуратуры? Расскажет Кристина Иванова.- Вот этот пол поднять - зажечь здесь и сидеть с крысами вот так вот на полу греться.Возмущенная женщина - лишенная прав мать Татьяны Птицыной. В 2007 году Таня и ее брат оказались в детском доме. Мать сильно выпивала. А в 2018, после выпуска, Таня по прописке вновь вернулась в родные обшарпанные стены. Она уже была с дочкой на руках и вот-вот должна была родить второго ребенка.Татьяна Птицына, сирота, жительница г. Гусь-Хрустальный:- Здесь у нас стояла раскладушка - я с одним ребенком спала. Другой в кроватке вот спал. В общем, я с детьми проживала на кухне здесь.Родовое гнездо, так иронично называет дом по улице Рудницкой в Гусь-Хрустальном сама Таня, приняло холодно. В прямом смысле. Горячей воды здесь нет, канализации тоже, печка старая и нерабочая. Сырость, плесень, трещины на стенах. Однако комиссия, обязанная проверять метры выпускников детских домов, постановила - жить можно. Вместе с детьми Татьяна провела здесь без малого два года.Татьяна Птицына, сирота, жительница г. Гусь-Хрустальный:- Временно отдавала детей в дом малютки. То есть, когда вторая печка сломалась, здесь было жутко холодно уже, невыносимо. Поэтому сама отдала на полтора месяца..Таня пыталась добиться правды, но изначально хотела доказать городской администрации только то, что метров на всех не хватает. Позже зашла речь о решении комиссии о пригодности жилья. Ошибку в администрации признавать не стали, в списки на получение квартир для детей-сирот Таню упорно не вносили. Зимой прошлого года историей сироты из Гусь-Хрустального заинтересовались журналисты, после чего дело попало в прокуратуру. В дом вновь пришла комиссия, которая, наконец, признала - жилье в критическом состоянии.Евгений Бурцев, заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора:- Поскольку о жилищных правах не только матери здесь идет речь, но и малолетних детей, были вынуждены обращаться в суд с иском о понуждении это жилое помещение предоставить. Иск был направлен к администрации города Гусь-Хрустальный, поскольку именно это муниципальное образование права ребенка сироты реализует.Таню включили в областной список, и в августе этого года она все же получила однокомнатную квартиру в новом доме. Просторную, светлую и, главное, теплую.Татьяна Птицына, сирота, жительница г. Гусь-Хрустальный:- Мы пришли, сначала, правда, боялись сюда подниматься. Ну, не знаю. Какая-то тревога была. Долго больно ждали, наверно.В течение пяти лет Татьяна Птицына будет нанимателем этой однушки. После она сможет стать собственником и тогда можно будет подумать о расширении. Сейчас Таня живет с отцом своей младшей дочери, на подходе третий малыш.Кристина Иванова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».