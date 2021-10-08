В темное время суток на Привольной улице мужчина резким рывком сорвал с шеи 66-летней местной жительницы золотую цепочку, а затем покинул место происшествия...

«Сотрудники уголовного розыска ОП Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 30-летнего приезжего по подозрению в открытом хищении золотых изделий у пенсионерок», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник совершил два факта противоправного деяния в отношении пожилых женщин. В темное время суток на Привольной улице мужчина резким рывком сорвал с шеи 66-летней местной жительницы золотую цепочку, а затем покинул место происшествия. В отношении второй пострадавшей – 67-летней женщины при аналогичных обстоятельствах в подъезде жилого дома на улице Генерала Кузнецова он совершил открытое хищение золотой цепочки с крестиком. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Открытое шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий без определенного места жительства в Москве. Похищенные ювелирные изделия он сдал в ломбард, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам отделом дознания территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18