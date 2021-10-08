Новым директором Псково-Изборского музея-заповедника стала Светлана Мельникова Новым директором...

Новым директором Псково-Изборского музея-заповедника стала Светлана МельниковаНовым директором Псково-Изборского объединённого музея-заповедника стала Светлана Мельникова, сообщает «Псковская правда».То, что новым генеральным директором вместо Александра Голышева стала Светлана Мельникова, корреспондентам подтвердили в пресс-службе музея. Александр Голышев возглавлял заповедник с июля 2019 года, в том числе в период объединения Псковского и Изборского музеев в одну структуру.Напомним, что до июня 2016 года Светлана Мельникова была директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. С 1978 года профессиональная деятельность Светланы Мельниковой была связана с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником. В музейной империи она прошла путь от экскурсовода до генерального директора. Приняв эстафету от Алисы Аксёновой, Светлана Мельникова возглавляла музей с перерывами около 10 лет.