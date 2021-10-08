Из Владимира - туда, где начинается Россия. Светлана Мельникова, член Президиума Совета музеев...

Из Владимира - туда, где начинается Россия. Светлана Мельникова, член Президиума Совета музеев страны, получила новое назначение. Решением Министерства культуры Светлана Мельникова назначена генеральным директором Псково-Изборского объединённого музея-заповедника. Сегодня её представили коллективу.Напомним, больше 40 лет Светлана Мельникова посвятила работе во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. В музейной империи она прошла путь от экскурсовода до генерального директора. Приняв эстафету от легендарной Алисы Аксёновой, Светлана Мельникова возглавляла Владимиро-Суздальский музей - с перерывом - около 10 лет. Её новое место работы - Псковско-Изборский музей-заповедник, один из старейших музеев России. В этом году он получил федеральный статус. В интервью "Вестям" по телефону Светлана Мельникова подчеркнула: её впечатлили масштабы работ, проведенных на псковской земле. Нынешняя задача - соответствовать высокой планке "державного музея".Светлана Мельникова:- Что касается будущего на псковской земле, то мне совершенно понятно, что это не менее интересное, не менее значимое духовно-историческое сакральное пространство, сравнимое с городами Золотого кольца. То, что сюда должен быть увеличен поток туристов, совершенно понятно и однозначно, и этот колоссальный потенциал псковской земли на фоне масштабной реставрации и будущей музеификации должен быть использован в полной мере.