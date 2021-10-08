Не просто трасса, а полноценный туристический маршрут. Так, отмечают в Ростуризме, отныне можно...

Не просто трасса, а полноценный туристический маршрут. Так, отмечают в Ростуризме, отныне можно назвать трассу М-12 "Москва - Казань".На платной дороге предусмотрены зоны отдыха, смотровые площадки, отели, кафе, парковки и заправки. При этом в регионе на М-12 будет пять объектов сервиса, больше, чем в Московской области - там всего два. Напомним, новую трассу "Москва - Казань" планируют сдать через два года. Один из самых длинных участков дороги, 220 километров, приходится на нашу область.