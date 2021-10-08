Ситуация по распространению коронавируса в регионе тяжёлая. Об этом заявили на еженедельном...

Ситуация по распространению коронавируса в регионе тяжёлая. Об этом заявили на еженедельном брифинге по ковиду в Белом доме.Коэффициент распространения - один из самых высоких в России. Количество новых случаев растёт каждый день. На сегодня это 245 заболевших. По состоянию на 7 октября развёрнуты 1924 койки. Из них свободны всего 6%. Департамент здравоохранения дополнительно развернул 125 коек по области. 7 октября открыт ковидный госпиталь на базе областного центра спецпомощи на 45 коек. И ежедневно в режиме видеоконференции с главами медучреждений ведётся мониторинг количества свободных мест и новых поступивших.Светлана Григорян, начальник отдела организации медпомощи департамента здравоохранения Владимирской области:- Выясняем, что, в основном, это позднее обращение к врачу, особенно среди возрастных лиц. То есть, если появилась температура, небольшое недомогание, насморк - все, сидим дома, никуда мы не выходим и не обращаемся. И только когда наступает одышка, высокая температура 7-8 дней, тогда мы начинаем вызывать врача.Ситуацию осложняют и сезонные заболевания. Если сравнивать с прошлым годом, таких случаев также стало больше. Причин несколько. Во-первых, жители области строго соблюдали санитарную защиту: носили маски, перчатки, соблюдали социальную дистанцию. Сегодня многие стали пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора. Во-вторых, появились новые штаммы ГРИППа, к которым пока нет иммунитета, поэтому необходимо пройти вакцинацию. И в-третьих, появилась новая группа риска. Кроме пожилых, людей с хроническими заболеваниями и детей, список дополнили те, кто переболел ковидом. Из-за сниженного иммунитета они больше других подвержены заболеваниям.