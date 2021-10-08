В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела.

Ночью 5 октября сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» остановили автомобиль под управлением 35-летнего местного жителя. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозрения были подтверждены проведенным освидетельствованием.В эту же ночь полицейские остановили автомобиль, которым управлял 47-летний житель района, употребивший перед поездкой спиртное.Ранее оба водителя подвергались административному наказанию за аналогичное нарушение и были лишены права управления транспортными средствами.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).Сотрудники полиции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений правил дорожного движения, представляющих повышенную общественную опасность. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водители подвергают опасности не только себя, но других участников дорожного движения людей.Если вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем или видите, что нетрезвый водитель собирается сесть за руль автомобиля – сообщите о данном факте в УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.