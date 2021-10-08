Сотрудники ГИБДД пересадили бабушку и ребенка в патрульный автомобиль и проследовали в лечебное учреждение, а мама малыша самостоятельно проследовала до больницы...

Сотрудники ДПС Отдела ГИБДД Северного округа столицы оперативно доставили ребенка, которому требовалась помощь, в медицинское учреждение, благодаря чему спасли ему жизнь.На 79-м километре МКАД к экипажу дорожно-патрульной службы в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Олега Пащенко и лейтенанта полиции Данилы Шведова обратилась взволнованная женщина. Она сказала, что в автомашине с ней находятся ее мать и ребенок и попросила помочь доставить ее двухлетнего сына в больницу. У мальчика было затрудненное дыхание, и он задыхался.Сотрудники ГИБДД пересадили бабушку и ребенка в патрульный автомобиль и проследовали в лечебное учреждение, а мама малыша самостоятельно проследовала до больницы.Благодаря слаженным, грамотным и оперативным действиям экипажа ДПС ребенок своевременно был передан медикам.В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81