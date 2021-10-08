Злоумышленники, используя извелеченные незаконным путем средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей...

«Сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве установлена причастность к незаконной легализации денежных средств ранее задержанных мужчин по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности на территории Новой Москвы.Ранее сообщалось, что двое злоумышленников занимались незаконной предпринимательской деятельностью на территории Новой Москвы.Установлено, что подозреваемые, не имея лицензии, вели предпринимательскую деятельность, связанную с перевозкой, приёмкой и утилизацией отходов четвёртого класса опасности на территории Троицкого административного округа.Следственной частью СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».Согласно исследованию, проведенному Департаментом природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, в результате незаконной предпринимательской деятельности задержанными причинен ущерб окружающей среде г. Москвы на общую сумму более 400 миллионов рублей.В результате дальнейшего расследования сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в результате незаконной деятельности соучастники в общей сложности извлекли доход в размере более 10 миллионов рублей.Кроме того, злоумышленники, используя вышеуказанные денежные средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей.По данному факту СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправной схемы.Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы сроком до 7 лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57