Ребятам рассказали о возникновении понятий «дорожный знак», «дорожная разметка» и их роли в регулировании дорожного движения.

Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району активно проводят мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание уделяется юным участникам дорожного движения. Совместно с педагогическими коллективами полицейские обучают дошколят дорожной азбуке.Накануне инспекторы ОГИБДД посетили детские сады в Петушках и Новом Аннино.Мальчишкам и девчонкам рассказали о действии световозвращающих элементов и важности их использования, о том, почему важно применять ремни безопасности в автомобиле и находиться в детских удерживающих устройствах. Также ребятам рассказали о возникновении понятий «дорожный знак», «дорожная разметка» и их роли в регулировании дорожного движения.Ребята с удовольствием приняли участие в постановочной игре, где переходили пешеходный переход под чутким наблюдением «светофора» и «инспектора». Повторили, какие ошибки ни в коем случае нельзя совершать, переходя проезжую часть дороги.В ходе занятий были продемонстрированы тематические мультфильмы, после просмотра которых, дошколята приводили интересные примеры дорожных ситуаций, в которых когда-то побывали.По окончании мероприятий инспектор предложила ребятам подготовительных групп и воспитателям поучаствовать в акции «Ремень не для инспектора», чтобы еще раз напомнить участникам дорожного движения, что штатные ремни безопасности нужны, прежде всего, пассажирам. Использовать ремни безопасности необходимо для своей личной безопасности во время следования в транспортном средстве, а не во избежание штрафа!