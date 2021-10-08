Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тяжёлый эпидсезон
Ковид и ГРИПП атакуют. На еженедельном...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тяжёлый эпидсезон
Ковид и ГРИПП атакуют. На еженедельном брифинге по коронавирусу облздрав заявил о тяжёлой ситуации в регионе.
- "Жить можно"
Без воды, тепла и канализации. Сирота из Гусь-Хрустального два года добивалась признания квартиры аварийной.
- Новости сети
Лихачи на дорогах, походная баня и бой за освобождение Ельни. Традиционный сетевой обзор самых ярких событий региона.