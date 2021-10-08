Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Тяжёлый эпидсезон Ковид и ГРИПП атакуют. На еженедельном...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Тяжёлый эпидсезонКовид и ГРИПП атакуют. На еженедельном брифинге по коронавирусу облздрав заявил о тяжёлой ситуации в регионе.- "Жить можно"Без воды, тепла и канализации. Сирота из Гусь-Хрустального два года добивалась признания квартиры аварийной.- Новости сетиЛихачи на дорогах, походная баня и бой за освобождение Ельни. Традиционный сетевой обзор самых ярких событий региона.