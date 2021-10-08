Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Тяжёлый эпидсезон Ковид и грипп атакуют. Облздрав...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Тяжёлый эпидсезонКовид и грипп атакуют. Облздрав заявил о тяжёлой ситуации в регионе на еженедельном брифинге по коронавирусу.- Без условийИз удобств были только стены и крыша. Жильё сироты из Гусь-Хрустального признали аварийным, но спустя два года.- К зиме готовы?Готовь снегоуборочную технику осенью. Что на вооружении коммунальных служб Владимира, а что в дефиците?