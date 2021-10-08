Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тяжёлый эпидсезон
Ковид и грипп атакуют. Облздрав...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тяжёлый эпидсезон
Ковид и грипп атакуют. Облздрав заявил о тяжёлой ситуации в регионе на еженедельном брифинге по коронавирусу.
- Без условий
Из удобств были только стены и крыша. Жильё сироты из Гусь-Хрустального признали аварийным, но спустя два года.
- К зиме готовы?
Готовь снегоуборочную технику осенью. Что на вооружении коммунальных служб Владимира, а что в дефиците?