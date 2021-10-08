Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Губернатор и СМИ К диалогу открыт. Первая встреча с...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Губернатор и СМИК диалогу открыт. Первая встреча с журналистами и первые вопросы для врио губернатора Александра Авдеева.- Льготные лекарстваДевятилетний ребёнок из Гусь-Хрустального полгода не получал жизненно-важные препараты. Как удалось решить проблему?- Новости сетиЛихачи на дорогах, походная баня и бой за освобождение Ельни. Традиционный сетевой обзор самых ярких событий региона.