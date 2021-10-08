Он состоится 9 октября и пройдет в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Коронавирус на этот раз не вмешался в планы мэрии провести субботник. Напомним, в прошлом

Он состоится 9 октября и пройдет в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города. Коронавирус на этот раз не вмешался в планы мэрии провести субботник. Напомним, в прошлом году массовую уборку города запретили именно из-за эпидобстановки. На этот раз власти определили более двух десятков площадок для уборки. Работать на них будет до 15 человек,