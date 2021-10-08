Владимирские дорожники уже готовятся к зиме. Планируется, что в этом году более 70 снегоуборочных...

Владимирские дорожники уже готовятся к зиме. Планируется, что в этом году более 70 снегоуборочных машин выйдут на очистку улиц.Сегодня готовность коммунального парка к холодам оценил глава города Владимира Андрей Шохин.На случай непогоды закуплено 35 тысяч тонн песко-соляной смеси и 60 тысяч тонн противогололедного реагента "Бионорд". Также готов и литой асфальт, на случай появления ям на дорогах из-за смены сезона. Единственная проблема, с которой столкнулись - дефицит кадров. Не хватает водителей спецтехники. Набор продолжается. А так к зимнему сезону снегоуборочные машины готовы уже на 90 процентов, отмечают в "Центре управления городскими дорогами".Андрей Шохин, глава г. Владимира:- К 1 декабря выйдут на работу три наших муниципальных учреждения новые, мы благоустройство разделили по районам. Для улучшения качества обслуживания. И, конечно, если получится, мы им вменим уборку тротуаров, подпитав их новой техникой. Мы видим, где у нас узкие места есть, как снег пойдет.Руслан Юсупов, директор "Центра управления городскими дорогами":- 100% чтобы было - никогда, наверное, не бывает, но стараемся поддержать в таком состоянии, особенно перед зимой. Это и капремонт, сейчас нам выделили ассигнования. Много сделали капитальных ремонтов двигателей, коробок. КДМов у нас почти 9 штук, которые мы откапиталили.