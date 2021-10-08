Сегодня пройдёт долгожданная премьера спектакля-мистерии Чернобыль. Путешествие с ангелом. Автор...

Сегодня пройдёт долгожданная премьера спектакля-мистерии "Чернобыль. Путешествие с ангелом". Автор экспериментального спектакля - актер владимирской драмы Александр Аладышев.Сценарий создан на основе рассказов ликвидаторов аварии. Режиссер Дмитрий Тишко также работал с документами, встречался со свидетелями чернобыльской трагедии лично. Театральной площадкой стал бывший цех владимирской ТЭЦ - это место напоминает ядерный реактор. Выбранная площадка, уверены создатели постановки, дополнит сценарий лучше любой академической сцены. В постановке не будет разбора причин катастрофы. Состоится разговор о планете, людях и персональной ответственности каждого. Участником спектакля станет и хор Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.