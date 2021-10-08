Информационная безопасность государства, общества и личности. Важнейшую тему обсудили на...

Информационная безопасность государства, общества и личности. Важнейшую тему обсудили на международной научно-практической конференций во владимирском филиале РАНХиГС.Пандемия ускорила развитие информационных технологий. В эпоху ковида многие предприятия, организации, учебные заведения ушли на удаленную работу. В то же время возросло число кибер-угроз. Всё больше новых технологий, сервисов, устройств. Проблемам информационной безопасности государства, общества и личности посвящена международная конференция во Владимирском филиале РАНХиГС.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области:- Кибермошенничество - на слуху у каждого это слово, и много пострадавших, к сожалению, потому что здесь очень много вопросов возникает. Формируется и следственная практика, и судебная для того, чтобы защитить наших граждан от кибермошенников. Тема чрезвычайно актуальная, требует исследований, подходов опять же на законодательном уровне.Тема - важнейшая для России. Участники форума - ведущие эксперты. Доктор политических наук Алевтина Шевченко много лет занимается проблемой. Член экспертного Совета Безопасности России уверена: обвала соцсетей и месседжеров, который недавно буквально парализовал работу многих учреждений в нашей стране, можно было избежать.Алевтина Шевченко, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, доктор политических наук:- Нужно иметь свои структуры, которые были бы заинтересованы в том, чтобы население получало услуги информационные и своевременно, и в полном объеме и, естественно, были независимы от настроения "Фейсбука", его руководителя, политики общей, то есть России нужно стремиться делать свою структуру для нужд своих граждан.На конференции - представители США и Китая. Директор и профессор кафедры информационных технологий Института управления провинции Юньнань выступил в режиме он-лайн. Рассказал о своём опыте - цифровом приложение "Баньшитун- платформа". Она значительно расширила спектр госуслуг. Ежедневно благодаря платформе проходят 140 тысяч операций.Роман Евстифеев, ведущий научный сотрудник Владимирского филиала РАНХиГС, доктор политических наук:- Здесь много о чем можно говорить, и примеры буквально каждый день происходят проблем, которые связанные с информатизацией, с информационным обществом, с безопасностью информации. Организаторам удалось собрать здесь уникальный состав экспертов, специалистов для того, чтобы увидеть картину в целом.Итогом конференции станут практические рекомендации, необходимые для принятия решений. Форум по кибербезопасности намерены сделать ежегодным.Вера Куликова, Семен Карпов. «Вести-Владимир»