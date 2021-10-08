В Ковровском районе у деревни Сенино сегодня днем произошла авария. Фура ехала со стороны...

В Ковровском районе у деревни Сенино сегодня днем произошла авария.Фура ехала со стороны Владимира и перевернулась.Из-за ДТП на трассе М-7 в д. Сенино Ковровского района была перекрыта проезжая часть по направлению движения на Нижний Новгород. Движение было затруднено, водителям предлагалось объезжать место аварии через Хохлово-Камешково.Затор на дороге спровоцировал 45-летний водитель грузового автомобиля “Вольво”, перевозивший медикаменты из Москвы в Уфу, пишут в соцсетях. Мужчина не справился с управлением фуры, машина задела столб линии электропередачи и опрокинулась. Виновник ДТП жив.Фото: ВК «Подслушано Ковров»