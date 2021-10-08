Девятилетний онкобольной ребенок из Гусь-Хрустального района несколько месяцев не получал льготный...

Девятилетний онкобольной ребенок из Гусь-Хрустального района несколько месяцев не получал льготный препарат из-за сбоев в системе закупок. Прокуратура через суд обязала департамент здравоохранения области предоставить лекарство.С рецептом из больницы мама ребенка обратилась в аптеку, где узнала, что льготных препаратов из списка нет. Параллельно медучреждение направило заявку по этим медикаментам в департамент. Оказалось, закупки препаратов не было. Тогда районная прокуратура внесла представление в адрес департамента, призывая ускорить процесс. Но и тогда ситуация не изменилась. Последовал судебный иск. Один из препаратов списка признан жизненно необходимым, Фемида постановила немедленно исполнить требование прокуратуры. Пока шли разбирательства, почти пять месяцев ребенок оставался без важного лекарства.Евгений Бурцев, заместитель Гусь-Хрустального межрайонного прокурора:- На сегодняшний момент уже часть лекарств закуплена, ребенку предоставлены. Часть лекарств находится на этапе закупки. Мы ждем, когда они будут предоставлены. И, конечно, такие ситуации заслуживают особого внимания, поскольку нарушаются интересы не только в сфере здравоохранения, но и, в первую очередь, интересы детей, которые находятся на особом контроле и у нас в прокуратуре, и в прокуратуре РФ.В прокуратуре также отметили, мама ребенка вправе через суд потребовать возмещения всех затрат на приобретение льготных лекарств за свой счет. Все подробности об этом деле в нашем следующем выпуске в 14.30.