В Кольчугинском районе судебные приставы провели расследование, чтобы найти должника и изъять у...

В Кольчугинском районе судебные приставы провели расследование, чтобы найти должника и изъять у него дорогостоящий автомобиль BMW X5 в счет долга.Житель Кольчугина накопил многомиллионный долг банку. Городской суд принял решение об обращении взыскания на заложенное имущество с 56-летнего мужчины.Долгое время мужчина не выходил на связь с судебными приставами. В ходе розыскных мероприятий сотрудник ФССП по Владимирской области установил, что должник занимается неофициальной трудовой деятельностью по изготовлению памятников. Найти мужчину удалось с помощью социальных сетей.Представитель закона под видом клиента, переписываясь в соцсети, заказал у должника изготовление монумента. Для решения всех нюансов сделки между мужчиной и судебным приставом была назначена личная встреча, в ходе которой был арестован зарегистрированный на должника автомобиль BMW X5. Впоследствии немецкий кроссовер был передан взыскателю в счет погашения долга, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.