На 6 больше, чем накануне. Заболеваемость стремительно растет. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 56 057. В лидерах по приросту

На 6 больше, чем накануне. Заболеваемость стремительно растет. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 56 057. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 61 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 63. Всего с начала пандемии в областном центре уже 13 158 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 13