Ветхий адрес взяли на контроль. После репортажа Вестей о доме на Семашко, 12, во Владимире...

"Ветхий адрес" взяли на контроль. После репортажа "Вестей" о доме на Семашко, 12, во Владимире жителей посетили представители мэрии.Напомним, люди пожаловались, что дом, который перекосило от старости, буквально сползает в овраг. Дом на Семашко,12, - ровесник революции. Здесь нет горячей воды и газа. Зимой жилье обогревают печи. В интервью жители рассказали, что пытаются делать ремонт своими скромными силами. Три года назад люди обращались в жилинспекцию. Та, в свою очередь, направила уведомление в межведомственную комиссию. Однако, как отмечают в мэрии, люди не предоставили необходимые документы и не довели дело "до результата". Решить проблему поможет только инициатива. Как сообщили нашей редакции в мэрии Владимира, помощь придёт. Укрепить склон, на который "опирается" дом на Семашко, 12, направят специалистов "Горводоканала".