Потерпевшая обнаружила пропажу после посещения одного из местных магазинов.

В начале июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев – Польскому району поступило сообщение от 62-летней жительницы Кольчугинского района, которая сообщила о пропаже её мобильного телефона. Сумма причиненного ущерба составила около 12 000 рублей.Заявительница пояснила, что пропажу обнаружила после того, как посещала один из магазинов. Совершая покупки, женщина поставила сумку с вещами и положила телефон на прилавок, а спустя несколько минут гаджет исчез.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ею оказалась местная жительница 1972 г.р.Женщина пояснила, что, увидев на прилавке телефон без присмотра, решила воспользоваться ситуацией и совершила его хищение. В дальнейшем чужое имущество она использовала в личных целях.Мобильный телефон изъят полицейскими и в скором времени будет возвращен законной владелице.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.