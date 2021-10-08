Перед судом предстанет жительница Владимира, избившая мать до смерти. По версии следствия, 9 мая...

Перед судом предстанет жительница Владимира, избившая мать до смерти.По версии следствия, 9 мая 2021 года 42-летняя обвиняемая совместно со своей матерью распивали спиртные напитки в одном из домов садоводческих товариществ в черте г. Владимира. Вскоре между ними разгорелся конфликт, в результате которого дочь напала на мать, толкнула ее на пол и стала избивать руками и ногами.От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.Обвиняемая помещена под стражу. Вину в совершенном преступлении признала, в содеянном раскаялась. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Владимирской области.