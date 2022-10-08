Душа, не знающая меры... В этот день 130 лет назад родилась Марина Цветаева. Знаменитая поэтесса...

"Душа, не знающая меры..." В этот день 130 лет назад родилась Марина Цветаева. Знаменитая поэтесса прожила короткую, но бурную жизнь. Ее исключительный талант не вызывает сомнений. А вот личность и поступки получают неоднозначные оценки до сих пор. О непростой судьбе великой поэтессы - в нашем материале.Последняя фотография Марины Цветаевой сделана в июне 1941 года. Здесь поэтессе почти пятьдесят - она вверху слева. Меньше, чем через два месяца, ее не станет. Цветаеву найдут повешенной в сенях съемного дома в Елабуге.Елена Осипова, заведующая отделом гуманитарной литературы Владимирской областной научной библиотеки:- Жизнь Цветаевой всегда представляет особый интерес. И, как ни странно, много читают именно о ее жизни.А это самый известный снимок писательницы. Молодая. С узнаваемым каре. Сегодня это фото - практически на всех обложках цветаевских сборников, сопровождает статьи о ней и биографию в учебниках литературы. Но самое первое издание стихов юной Марины вышло с очень лаконичной обложкой. Только на последней странице разместился портрет неизвестного художника - Цветаева с опущенной головой.Она опережала время, скажут о Цветаевой современники. Читать научилась в четыре, первое стихотворение написала в шесть. В десять уехала в Европу, училась в пансионах Швейцарии, Германии и Франции. После вернулась в Россию. В 1912 году вышла замуж. За Сергея Эфрона. С 16-го года регулярно навещала семью сестры Анастасии в Александрове. Там же напишет легендарные строчки, которые много позже запоет вся страна. "Мне нравится, что вы больны не мною..." . Там же она проведет свои последние счастливые месяцы.Годы Гражданской войны стали большим испытанием для всей семьи. Муж ушел на фронт в рядах Белой армии. На руках у Марины двое детей. Обеих девочек она отдает в детский дом, где младшая, Ирина, умирает от голода в возрасте трех лет. "И это при живой-то матери!", будут обвинять Цветаеву. На прощание с дочерью она не поехала. Позже написала "Старшую у тьмы выхватывая - младшей не уберегла".Жизнью поэтессы руководило бытие, а не быт. Череда трагедий и бескомпромиссный поиск страстей.В 22-м Цветаева отправляется в эмиграцию. В тридцатых, будучи практически нищей, она напишет, что Париж скучен и некрасив, "Россия моя, зачем так ярко горишь?". В 39-м вернется. Вслед за мужем и дочерью. В этом же году их обоих арестуют. Цветаева почти перестанет писать. Займется только переводами и сыном. Любимым Муром, как она его ласково называла. В своей прощальной записке она попросит у него прощения. "Мурыга, это уже не я. Объясни папе и Але, что я попала в тупик."Елена Осипова, заведующая отделом гуманитарной литературы Владимирской областной научной библиотеки:- Ее, вопреки всему, опять же, учитывая все ее заслуги, не смотря на все прегрешения и прочее, ее же все-таки и отпели, и похоронили, и памятник установили, что, в принципе, с людьми, которые делают такой отчаянный шаг, происходит очень редко."... Раз голос тебе, поэт, дан, остальное - взято." Одна из самых пронзительных строчек Цветаевой. О писательской судьбе и, прежде всего, очевидно, о себе самой.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".