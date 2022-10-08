Накануне на новом участке трассы М-12 прошёл велопробег, на котором присутствовал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Накануне на новом участке трассы М-12 прошёл велопробег, на котором присутствовал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, участок-дублер позволит перевести часть грузового транспорта с двухполосной дороги на четырёхполосную трассу.«Это не только поможет снизить аварийность, но и даст возможность заняться ремонтом Южного обхода», - отметил губернатор.Открытой для движения станет часть платного дублёра Южного обхода Владимира протяжённостью 26,1 километров. Движение здесь запустят 14 октября. Полностью строительство владимирского участка трассы планируют завершить к концу года. Помимо дороги возведут также мосты и путепроводы.