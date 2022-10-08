Стилист и дизайнер одежды Юлия Гагуа рассказала о трендах на холодное время года.
Стилист и дизайнер одежды Юлия Гагуа рассказала о трендах на холодное время года.
Сезон осень-зима
2022 — это яркое продолжение трендов прошлых лет. Кожа, джинса и мех — в этом
году улицы будут пестрить обилием материалов и принтов. Стилист Юлия Гагуа
подготовила три универсальных совета, как не потеряться в обилие фактур и
трендов, но расскрасить осенне-зимний гардероб.
Анималистичные принты
Еще в прошлых
сезонах животные принты перешли с модных показов на улицы городов. В 2022 году
тренд никуда не ушел, а только набрал силу. Смелые модники могут выбрать
верхнюю одежду с принтом зебры или леопарда. Для более скромного образа
подойдут аксессуары с пятнышками или полосками — сумки, шарфы или перчатки.
Тотал кожа
Кожа — это не
только главный хедлайнер модных показов этого сезона, но и отличный
осенне-зимний материал. За ней легко ухаживать даже в самую грязную погоду.
Кожаные брюки, кожаный тренч и сумка-тоут — и вот образ собран.
А в сухие дни
можно выбрать образ полегче из тотал джинсы. Образ выйдет более расслабленным и
не таким кричащим, как кожа. Старайтесь выбирать изделия одной фактуры, чтобы
композиция держалась.
Яркие цвета
Конечно, не
обойдется без классического приема — добавить в образ яркие цвета. Юлия
советует присмотреться к цвету фуксии и оранжевому. Эти оттенки не уступают
друг другу и отлично сочетаются с классическим бежевым и черным.
"Стиль и моду
мы себе диктуем сами. Это идет изнутри каждого человека. Нужно выбирать то, что
нравится, к чему лежит душа", — напоминает стилист.