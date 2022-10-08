Стилист и дизайнер одежды Юлия Гагуа рассказала о трендах на холодное время года.

Стилист и дизайнер одежды Юлия Гагуа рассказала о трендах на холодное время года.Сезон осень-зима2022 — это яркое продолжение трендов прошлых лет. Кожа, джинса и мех — в этомгоду улицы будут пестрить обилием материалов и принтов. Стилист Юлия Гагуаподготовила три универсальных совета, как не потеряться в обилие фактур итрендов, но расскрасить осенне-зимний гардероб.Анималистичные принтыЕще в прошлыхсезонах животные принты перешли с модных показов на улицы городов. В 2022 годутренд никуда не ушел, а только набрал силу. Смелые модники могут выбратьверхнюю одежду с принтом зебры или леопарда. Для более скромного образаподойдут аксессуары с пятнышками или полосками — сумки, шарфы или перчатки.Тотал кожаКожа — это нетолько главный хедлайнер модных показов этого сезона, но и отличныйосенне-зимний материал. За ней легко ухаживать даже в самую грязную погоду.Кожаные брюки, кожаный тренч и сумка-тоут — и вот образ собран.А в сухие дниможно выбрать образ полегче из тотал джинсы. Образ выйдет более расслабленным ине таким кричащим, как кожа. Старайтесь выбирать изделия одной фактуры, чтобыкомпозиция держалась.Яркие цветаКонечно, необойдется без классического приема — добавить в образ яркие цвета. Юлиясоветует присмотреться к цвету фуксии и оранжевому. Эти оттенки не уступаютдруг другу и отлично сочетаются с классическим бежевым и черным."Стиль и модумы себе диктуем сами. Это идет изнутри каждого человека. Нужно выбирать то, чтонравится, к чему лежит душа", — напоминает стилист.