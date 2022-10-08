Преступную деятельность директор МУПа в Петушках начал в декабре 2018 года. Руководитель устроил в организацию кровельщиком своего знакомого. При этом новый сотрудник на работе не появлялся. Его обязанности выполнял другой человек.

Преступную деятельность директор МУПа в Петушках начал в декабре 2018 года. Руководитель устроил в организацию кровельщиком своего знакомого. При этом новый сотрудник на работе не появлялся. Его обязанности выполнял другой человек, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Фиктивному подчинённому в общей сложности начислили 80 тысяч рублей. 44 тысячи получил реальных сотрудник, а остальные деньги директор присвоил себе. Аналогичную схему мошенник провернул ещё дважды. За липовых мастеров он получил 183 тысячи рублей.Суд назначил бывшему директору 2,5 года условного срока с испытательным сроком в два года. Также злоумышленник выплатит семь тысяч рублей штрафа.