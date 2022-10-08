Блогер Милана Тюльпанова порассуждала над действиями Аллы Пугачевой.

Блогер Милана Тюльпанова порассуждала над действиями Аллы Пугачевой.Общественностьсильно взволнована событиями, происходящими в семье Аллы Пугачевой. Напомним,что весной этого года артистка покинула с супругом страну, полгода жилазаграницей. К началу осени Алла Борисовна с детьми вернулась в Москву, но ужечерез месяц вновь решила уехать. Кто-то поддерживает действия и выходки Народнойартистки, кто-то откровенно осуждает.Не осталась встороне и журналист и блогер Милана Тюльпанова. В эксклюзивном интервью девушкавысказалась о действиях Аллы Борисовны после отъезда из России. Она считает,что каждый человек имеет право на свое мнение, даже если оно отличается отмнения лидеров страны. Тюльпанова добавляет, что откровенно высказываться иззаграницы, конечно, легче. По мнению блогерши, реальной угрозы для семьи Пугачевойне предвидится.Милана неразделяет взгляды Аллы Пугачевой и придерживается противоположного мненияотносительно февральских и сентябрьских событий. Тем не менее, блогер считает,что даже разные мнения — это не повод оскорблять других людей."Писать токсичныепубликации, добиваться каких-то действий… Продолжать драматизировать, язвить,на мой взгляд, этим заниматься не стоит", — заканчивает Милана Тюльпанова.