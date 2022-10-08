Ну, и сейчас расскажем, какие еще спортивные события вы успеете посетить сегодня: - Во Владимире...

Ну, и сейчас расскажем, какие еще спортивные события вы успеете посетить сегодня:- Во Владимире состоится Чемпионат ЦФО по легкой атлетике среди мужчин и женщин - горный бег вверх и вниз. Юниоры и юниорки тоже участвуют.- В областном центре также пройдет Кубок области по стендовой стрельбе. Дуплетная стрельба, 100 мишеней.- Ковров сегодня принимает областные соревнования по велосипедному спорту (кросс-кантри) среди ветеранов этого вида спорта. И чемпионат и первенство области по маунтинбайку. Все пройдет в лесопарковой зоне "Черный дол".- А Суздаль арена приглашает зрителей на Первенство и чемпионат ЦФО по всестилевому каратэ. Соревнования будут идти два дня, с утра и до восьми вечера.