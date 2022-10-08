Алексей Навальный попытался через суд оспорить решение о признании его злостным нарушителем и помещении в штрафной изолятор, - сообщает пресс-служба Ковровского городского суда. В удовлетворении исков оппозиционному политику было отказано.

Алексей Навальный попытался через суд оспорить решение о признании его злостным нарушителем и помещении в штрафной изолятор, - сообщает пресс-служба Ковровского городского суда. В удовлетворении исков оппозиционному политику было отказано.Последний раз Навального отправили в ШИЗО на 15 суток за то, что он неправильно представился сотруднику администрации колонии, не назвав статью, по которой сидит. Кроме того, как злостного нарушителя, политика перевели на более строгие условия содержания.С августа текущего года Навальный уже девять раз направлял иски в отношении мелеховской колонии. Все они были отклонены.