Автомобильное движение по взорванному утром Крымскому мосту частично возобновилось. Позднее...

Автомобильное движение по взорванному утром Крымскому мосту частично возобновилось.Позднее отправился и первый поезд. Также готовится паромная переправа, об этом сообщает ТАСС.Фото: https://business-magazine.online/