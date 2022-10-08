9 октября 2022 года - день памяти Иоанна Богослова. В народной традиции носило название Иоаннова...

9 октября 2022 года - день памяти Иоанна Богослова. В народной традиции носило название Иоаннова дня.Считалось, что в день Ивана Богослова не стоит надевать давно ношенную и неудобную обувь – в будущем будет ждать полоса неудач: все планы разрушатся, на работе появятся проблемы с начальством и коллегами, станут преследовать финансовые трудности, а также ссоры и выяснения отношений.Что нельзя делать:Нельзя работать после обеда,Не рекомендуется брать в руки острые предметы — к ссорам и скандалам, проблемам с окружающими людьми,Нельзя вступать в конфликт с родственниками,На перекрёстке и вблизи них нельзя ничего подбирать с земли,Нельзя надолго открывать окна, особенно после наступления ночи.Народные приметы:Если в этот день идет дождь, то ещё на протяжении трёх недель будет дождливая погода,Тепло и солнечно – июнь будет холодным и дождливым,Розовый закат – к ветрам,Сильный листопад – к похолоданию и скорому наступлению зимы,Тусклые звёзды — к осадкам.