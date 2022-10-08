9 октября 2022 года - день памяти Иоанна Богослова. В народной традиции носило название Иоаннова...
9 октября 2022 года - день памяти Иоанна Богослова. В народной традиции носило название Иоаннова дня.
Считалось, что в день Ивана Богослова не стоит надевать давно ношенную и неудобную обувь – в будущем будет ждать полоса неудач: все планы разрушатся, на работе появятся проблемы с начальством и коллегами, станут преследовать финансовые трудности, а также ссоры и выяснения отношений.
Что нельзя делать:
Нельзя работать после обеда,
Не рекомендуется брать в руки острые предметы — к ссорам и скандалам, проблемам с окружающими людьми,
Нельзя вступать в конфликт с родственниками,
На перекрёстке и вблизи них нельзя ничего подбирать с земли,
Нельзя надолго открывать окна, особенно после наступления ночи.
Народные приметы:
Если в этот день идет дождь, то ещё на протяжении трёх недель будет дождливая погода,
Тепло и солнечно – июнь будет холодным и дождливым,
Розовый закат – к ветрам,
Сильный листопад – к похолоданию и скорому наступлению зимы,
Тусклые звёзды — к осадкам.