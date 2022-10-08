Народная мудрость много может предсказать и от многого - предостеречь. Что нельзя делать в этот...

Народная мудрость много может предсказать и от многого - предостеречь.Что нельзя делать в этот день:Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.Быть неопрятным - это к будущим проблемам.Особенно нельзя демонстрировать гордыню и высокомерие, за них можно поплатиться.Не надо поднимать найденные на земле вещи.Есть много мяса.Ругать кого бы то ни было.Народные приметы:Если листья остаются на деревьях - зима придет нескоро.Если в этот священный день у незамужней разбилось зеркало - вскоре пусть ждет жениха.Если прилетели снегири - скоро будет снегопад.Если выпал первый снег выпал, значит, зима установится на Михайлов день (21 ноября).С сегодняшнего дня ждут прихода холодов.Если ветер дует с юга - будет теплая и мягкая зима.Фото https://www.pxfuel.com