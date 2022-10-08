Народная мудрость много может предсказать и от многого - предостеречь.
Что нельзя делать в этот...
Народная мудрость много может предсказать и от многого - предостеречь.
Что нельзя делать в этот день:
Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Быть неопрятным - это к будущим проблемам.
Особенно нельзя демонстрировать гордыню и высокомерие, за них можно поплатиться.
Не надо поднимать найденные на земле вещи.
Есть много мяса.
Ругать кого бы то ни было.
Народные приметы:
Если листья остаются на деревьях - зима придет нескоро.
Если в этот священный день у незамужней разбилось зеркало - вскоре пусть ждет жениха.
Если прилетели снегири - скоро будет снегопад.
Если выпал первый снег выпал, значит, зима установится на Михайлов день (21 ноября).
С сегодняшнего дня ждут прихода холодов.
Если ветер дует с юга - будет теплая и мягкая зима.
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