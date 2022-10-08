В Париже подошла к концу Неделя моды. Пока все с восторгом обсуждают элегантные образы Saint Laurent или Dior, мы расскажем о самом странном на французском подиуме.

В Париже подошла к концу Неделя моды. Пока все с восторгом обсуждают элегантные образы Saint Laurent или Dior, мы расскажем о самом странном на французском подиуме.Столица Франции традиционно стала финальной площадкой для показов мировых брендов и местом встречи истинных поклонников fashion-индустрии. Модные дома представили весенне-летние коллекции следующего года, а некоторые из них умудрились не просто удивить, а повергнуть в шок гостей своих шоу.Жидкое платьеНастоящий перформанс, которыйсейчас обсуждают даже далекие от мира моды люди, устроил бренд Coperni. В разгарпоказа на подиум вышла полуголая Белла Хадид и вальяжной походкой, прикрывая нагую грудь, направилась к краю, где ее уже ждали с распылителями.Тело манекенщицы покрыли веществомбелого цвета, на первый взгляд похожим на обычную краску. Но все оказалось намного интереснее. За считанныеминуты жидкость на модели превратилась в элегантное вечернее платьеиз эластичной ткани.Автором столь инновационного предмета гардероба сталдизайнер Манель Торрес, создав жидкий состав Fabrican изхлопковых и синтетических волокон, которые моментально затвердевают на теле.Сумка-рукав и сумка-чипсыМоделям,работающим с модным домом Balenciaga, конечно, не позавидуешь: его глава Демна Гвасалия любитустраивать манекенщикам испытания в виде снежной бури или грязи под ногами, а также надевать на них весьма самобытные образы.На этот раз дизайнер изобрел аксессуары,которые в Сети уже окрестили "самыми уродскими". Впрочем, это в духе Balenciaga.На подиуме появилась сумка с рукавом вместо ручки. Кажется, что к такой новинке еще можноотнестись с пониманием. А вот кто из инфлюенсеров решится выйти на улицу ссумкой в виде упаковки чипсов – большой вопрос.Хотя вспоминается время, когдаитальянский бренд Bottega Veneta представил сумку-пельмень. Несмотря нанеоднозначную реакцию публики, аксессуар все же стал трендом.Перчатки из презервативовНа подиуме Недели модыпоказали свои коллекции и эко-ориентированные бренды. Особенно отличился Botter,который представил перчатки из…презервативов! Прежде чем надеть на руки моделей,в них влили воду. Выглядит, конечно, сюрреалистично, однако даже если наполнить такой вариант экологичных перчаток кипятком, то, к примеру, россиян он вряд ли спасет от сурового климата.Платье из бюстгальтеровШведская марка Hodakova, которая создает одежду из переработанныхматериалов, кажется, воспользовалась уходом из моды бюстгальтеров. Пока умногих женщин они пылятся в шкафу, бренд придумал им применение и создалплатье, целиком состоящее из лифчиков. Изобретение, конечно, очень экологичное,но больше смахивает на огромный поп-ит.