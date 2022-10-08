8 октября 2022 года в России отмечается праздник Сергей Капустник или Курятник.

8 октября 2022 года в России отмечается праздник Сергей Капустник или Курятник.ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИНа Руси в этот день прозвали Капустником из-за обычаев. В этот праздник принято было рубить капусту для заготовки на зиму. Хозяйки начинали солить капусту с наступлением первых заморозков. Если сделать это раньше, то капуста закиснет и испортится.Как правило, рубили и солили капусту на зиму всей семьей. Это занятие собирало в доме всю родню. Дети помогали чистить лук и морковь, а также яблоки, старики резали овощи.Также этот православный праздник именуется Курятником. Так его прозвали из-за святого Сергия Радонеского, которого считали покровителем кур и всякой домашней птицы.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДАВ этот церковный праздник категорически запрещалось поминать лихом покойных. О них надо говорить только хорошее или ничего, считали люди. Также запрещается в этот день злословить в адрес знакомых и родных, желать кому-то зла и даже думать о плохом. Если вынашивать в себе недобрый план мести в этот день, судьба может обернуться наоборот против этого человека.Нельзя в этот день бездельничать и увиливать от трудов. Также нельзя употреблять в пищу куриное мясо и яйца – все, что связано с птицей.Запрещается конфликтовать и чертыхаться, иначе накличешь нечисть, которая поселится в доме и пробудет там до Рождества Христова.Не стоит в этот праздник мыть голову. Иначе голова может болеть.