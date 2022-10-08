7 октября стало известно о том, что первый участок трассы М-12 на территории Владимирской области запустят 14 октября. Губернатор Александр Авдеев посетил новую Южную объездную. «Движение на

7 октября стало известно о том, что первый участок трассы М-12 на территории Владимирской области запустят 14 октября. Губернатор Александр Авдеев посетил новую Южную объездную. «Движение на существующем Южном обходе города Владимира на трассе М-7 «Волга» часто затруднено, любая авария или снижение трафика приводит к пробкам. Открытие участка-дублера на М-12 будет способствовать переходу части грузового