8 октября, в социальных сетях, появилась информация о столкновении двух легковых автомобилей. ДТП...

8 октября, в социальных сетях, появилась информация о столкновении двух легковых автомобилей.ДТП произошло на дороге в направлении Владимир-Гусь-Хрустальный. По словам очевидцев в социальных сетях можно предположить, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, спровоцировав лобовое столкновение.Подробности случившегося уточняются.Фото: https://vk.com/overhearauto33