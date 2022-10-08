Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении жителя Челябинской области. Судом...

Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении жителя Челябинской области.Судом установлено, что 5 сентября 2021 года осужденный, управляя автомобилем «Скания», передвигался по южному обходу города Владимира автодороги «М7-Волга». Об этом сообщает Прокуратура Владимирской области.Водитель не избрал безопасную скорость и не принял своевременно мер к её снижению, в результате чего совершил столкновение со стоящим на пути следования автомобилем «Газель» с включённой аварийной световой сигнализацией. В результате аварии водитель Газели от полученных травм скончался на месте происшествия.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.Фото: https://www.pxfuel.com/