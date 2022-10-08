7 октября, на базе спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени Евгения Чичваркина...

7 октября, на базе спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени Евгения Чичваркина стартовал турнир по самбо «Гордость земли Владимирской», в котором участвует около 200 спортсменов из разных регионов страны. Главная цель соревнований — развитие уникального отечественного единоборства, создание системы воспитания, направленной на развитие физических, морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.Турнир «Гордость земли Владимирской» организован, чтобы почтить память ушедших великих владимирских самбистов, героев спорта, посвятивших свою жизнь развитию самбо и его традиций, воспитанию новых поколений чемпионов. Наш регион внёс весомый вклад в развитие самбо. Далеко за пределами области известны имена Евгения Чичваркина и Алексея Куприкова — создателей Владимирской школы самбо, великого борца Геннадия Маленкина — абсолютного чемпиона СССР, чемпиона Европы, многократного чемпиона мира.Фото: http://www.sambo33.ru/