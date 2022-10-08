На полигоне во Владимирской области продолжаются занятия по боевой подготовке с военнослужащими,...

На полигоне во Владимирской области продолжаются занятия по боевой подготовке с военнослужащими, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцами. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем telegram-канале.Военнослужащие не только получают практику в освоенных ранее военных специальностях, но и приобретают новые навыки. Занимаются огневой и тактической подготовкой, восстанавливают свои навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.Также сегодня губернатор Владимирской области, вместе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым навестили мобилизованных ребят на учебном полигоне под Ковровом. Бойцы как раз занимались разборкой-сборкой оружия и отрабатывали навыки стрельбы. Настрой у них хороший, боевой, вливаются, - утверждает Александр Авдеев в своем telegram-канале.Фото и видео:https://t.me/mod_russia