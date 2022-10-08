Во Владимирской области лесоруб возместит ущерб более 1,2 млн рублей. Судогодский районный суд...

Во Владимирской области лесоруб возместит ущерб более 1,2 млн рублей.Судогодский районный суд вынес приговор «черному» лесорубу. Мужчина незаконно вырубил 164 дерева в Андреевском лесничестве. Причиненный ущерб государственному фонду РФ превысил сумму 1,2 млн рублей. Как уточняет пресс-служба суда, на территории лесного массива находились еще три человека, которые не знали о преступном умысле. Нарушитель закона не произвел оплаты, не заключил договор купли-продажи лесных насаждений и не имел разрешительных документов на рубку лесных насаждений.Суд учел смягчающие обстоятельства. Обвиняемый явился с повинной, и сообщил сведения, до этого не известные полиции. Также у мужчины есть малолетний ребенок, а супруга беременна. Местный житель получил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.Фото: https://www.pxfuel.com/