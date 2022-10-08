Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым навестили мобилизованных служащих на учебном полигоне под Ковровом. Бойцы как раз занимались разборкой-сборкой оружия и отрабатывали навыки стрельбы. Настрой у них хороший, боевой, вливаются.Об этом сообщил Александр Авдеев в своем telegram-канале. Среди участников учений находится Евгений, тот самый сельский депутат из Гусь-Хрустального района, с которым губернатор разговаривал в свой второй визит в учебную часть. Оба были рады встрече. Вместе с Евгением служат ещё два его земляка и коллеги-депутата.Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom