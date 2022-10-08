Есть еще один способ унять тревожность, говорят специалисты. Они советуют чаще смотреть на звездное...

Есть еще один способ унять тревожность, говорят специалисты. Они советуют чаще смотреть на звездное небо. И сегодня оно, кстати, готовит для нас удивительное зрелище.Сразу два метеорных дождя достигнут своего максимума в начале и конце октября. Так, сегодня на небе блеснут метеоры Дракониды. Ожидается до 15 метеоров в час. Пик придется на полночь. Чтобы наблюдать вспышки не нужны специальные приборы. Уж очень яркое должно быть зрелище. Если, конечно, позволит погода.Если все-таки будет облачно, то подумать о великом космосе можно и во Владимирском планетарии. Там как раз завершается специальная программа, в рамках которой проходят новые лекции-сеансы, концерты и научные беседы.Сегодня в планетарии состоится творческий вечер "Гитара и звезды" астрофотографа и музыканта Антона Андрианова. Начало в 18 часов. А сразу после запланирован концерт группы Элиан Гарден.