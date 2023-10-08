Любовь Успенская вызвала шквал негодования среди россиян. Певица предстала в откровенном наряде.

Любовь Успенская вызвала шквал негодования среди россиян. Певица предстала в откровенном наряде.Долгие годы Любовь Успенская была известна своей скромностью и консервативным стилем одежды. Ее появление в публичных мероприятиях всегда было характеризовано утонченностью и элегантностью.Однако недавно певица решила удивить своих поклонников, выбрав наряд, который откровенно демонстрировал ее прелести. Соответствующее появилось на личной страничке артистки.Многие фанаты певицы посчитали этот шаг просто провокацией, попыткой привлечь внимание к себе. Другие же поддержали ее и признали, что в таком возрасте она имеет все права на свободу выражения и комфорт. Ведь Любовь Успенская уже давно является легендой российского шоу-бизнеса и она заслуживает право на эксперименты."Любовь, вы красивая конечно, но это непристойно! Вы такая взрослая, как наши бабушки! Труселя еще покажите", "В таком возрасте надо быть скромнее", "Женщина в почтенном возрасте и все вот так напоказ", "Неужели вы так в себе не уверенны, что дошли до такого", "Стыдно и обидно, что в возрасте уже человек, а выставляется полуголой! Молодых еще можно понять (в голове солома), но тут человек жизнь прожил!", — поделились негодованием пользователи Сети.Некоторые люди указали на то, что в наши дни феминизм и права женщин принадлежат к одному из основных движущих сил общества. Изменяющиеся взгляды на красоту подтверждаются на самых престижных подиумах мира моды, где модели разных возрастов и типов телосложения представляют разнообразные наряды.