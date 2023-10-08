Арктическое «вторжение» удивит жителей Владимирской области зимней погодой в октябре.
Синоптики...
Арктическое «вторжение» удивит жителей Владимирской области зимней погодой в октябре.
Синоптики предупреждают жителей нашего региона, что в ближайшие дни погода будет напоминать скорее зимнюю, чем осеннюю.
Сильные порывы ветра, мелкий дождь, сменяющийся мокрым снегом, заморозки и даже … аномальные грозы ожидаются на следующей неделе: с 9 по 12 октября.
Завтра (9 октября, в понедельник) во Владимире (и по области) днём воздух прогреется до +4°C. Ночью столбики термометров в регионе могут опуститься до 0... +2°C. Осадки будут наблюдаться целый день.
Атмосферное давление начнёт постепенно повышаться в течение дня: от 740 до 749 мм рт столба. Ветер прогнозируется — северо-западный, 3-4 метра в секунду.
10 октября (во вторник) во второй половине дня возможны аномальные (октябрьские) грозы и сильный дождь со снегом, воздух прогреется лишь до 0… +2°C.
Утепляемся, не забываем про шапки и зонты!
Холодная погода, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидается во всех регионах Центральной России.
Народный прогноз погоды на 9 октября:
«Если 9 октября выпал первый снег, то зимы не будет еще больше месяца»;
«Теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь в следующем 2024 году»;
«Если пошел дождь со снегом, значит, ожидайте три потепления в январе».
Фото: pxfuel.com