Арктическое «вторжение» удивит жителей Владимирской области зимней погодой в октябре. Синоптики...

Арктическое «вторжение» удивит жителей Владимирской области зимней погодой в октябре.Синоптики предупреждают жителей нашего региона, что в ближайшие дни погода будет напоминать скорее зимнюю, чем осеннюю.Сильные порывы ветра, мелкий дождь, сменяющийся мокрым снегом, заморозки и даже … аномальные грозы ожидаются на следующей неделе: с 9 по 12 октября.Завтра (9 октября, в понедельник) во Владимире (и по области) днём воздух прогреется до +4°C. Ночью столбики термометров в регионе могут опуститься до 0... +2°C. Осадки будут наблюдаться целый день.Атмосферное давление начнёт постепенно повышаться в течение дня: от 740 до 749 мм рт столба. Ветер прогнозируется — северо-западный, 3-4 метра в секунду.10 октября (во вторник) во второй половине дня возможны аномальные (октябрьские) грозы и сильный дождь со снегом, воздух прогреется лишь до 0… +2°C.Утепляемся, не забываем про шапки и зонты!Холодная погода, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидается во всех регионах Центральной России.Народный прогноз погоды на 9 октября:«Если 9 октября выпал первый снег, то зимы не будет еще больше месяца»;«Теплый солнечный день означает холодный дождливый июнь в следующем 2024 году»;«Если пошел дождь со снегом, значит, ожидайте три потепления в январе».Фото: pxfuel.com